Morta dopo essere stata dimessa, disposta autopsia anche sul feto

NAPOLI. La Procura di Napoli ha disposto degli accertamenti tecnici irripetibili sul feto che Anna Siena, la donna di 36 anni deceduta lo scorso 18 gennaio nell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli dal quale era stata dimessa per una lombosciatalgia tre giorni prima, aveva in grembo prima di morire. L'esame è in programma per lunedì prossimo. La gravidanza della donna era emersa durante l'autopsua effettuata lo scorso primo febbraio al Secondo Policlinico. Al momento risultano indagati due medici.