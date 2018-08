Movida di Ferragosto, napoletani nei guai a Gaeta

GAETA. I Carabinieri della Tenenza di Gaeta, in considerazione dell'aumento del flusso turistico e del conseguente intensificarsi della movida locale, anche in questo fine settimana, hanno rafforzato i servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei reati. Un venditore ambulante, proveniente dalla provincia di Napoli, è stato denunciato per commercio di prodotti industriali con marchio contraffatto. In particolare, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo, l'uomo aveva allestito il proprio stand in via Lungomare Caboto, con capi di abbigliamento ed accessori, tra i quali diverse borse griffate. I militari, insospettiti, hanno controllat e riscontrato che si trattava di materiale contraffatto e hanno proceduto al sequestro di 20 borse riportanti marchi di famose case di moda quali Gucci, Prada, Chanel e Pyrex. Inoltre un ventenne del posto è stato denunciato per danneggiamento aggravato. Alle 2 circa di stanotte il giovane, verosimilmente in stato di alterazione alcolica, aveva rotto con un pugno il lunotto posteriore di un'autovettura posteggiata in via Faustina. Sul posto, a seguito della richiesta di intervento pervenute alla Centrale Operativa, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che è riuscita a bloccare ed identificare l'autore del danneggiamento che presentava alcune ferite alla mano destra. Ancora un 23enne di Gaeta, un 22enne di Formia e tre 20enni della provincia di Napoli sono stati segnalati alle prefetture competenti per possesso di sostanze stupefacenti detenute per uso personale. Nel complesso sono state sequestrate due sigarette artigianali confezionate con tabacco misto a "hashish", due pezzi di "hashish"per un peso complessivo di 2,4 grammi, ed una bustina contenente circa 2 di marijuana. Nel corso dell'attività sono stati inoltre controllati 29 autoveicoli; identificate 40 persone, di cui 7 pregiudicati; effettuate 5 perquisizioni personali; effettuati 5 controlli a soggetti ristretti agli arresti domiciliari; elevate 10 contravvenzioni al c.d.s. e sequestrato un veicolo in quanto sprovvisto della copertura assicurativa.