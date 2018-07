Muore dopo un tuffo in mare, operaio Enel stroncato da infarto

ISCHIA. Il corpo di un uomo senza vita è stato recuperato in mare in localita Punta Molino a Ischia Porto intorno alle 17,30. Sul posto sono immediatamente accorsi gli uomini della Guardia Costiera coordinati dal Tenente di Vascello Alessio De Angelis. «Il corpo e' stato portato a riva, sono giunti gli uomini del 118 ma non c'è stato nulla da fare», ha detto De Angelis. Gli uomini della Guardia Costiera hanno identificato poi l'uomo per Gerardo Sorrentino 58enne residente a Bacoli. Secono i medici che sono arrivato sul posto a stroncarlo è stato un infarto. Il poveretto era un operatio dell'Enel e aveva deciso di farsi un bagno rinfrescante dopo una giornata di lavoro sotto al sole.