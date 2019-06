NAPOLI. Sembra non esserci pace per il reggente del clan Contini Nicola Rullo, alias “’o nfamone”. Nel giro di appena sei mesi l’ultimo “padrino” dell’Alleanza di Secondigliano è stato prima spedito al carcere duro ad Agrigento, in Sicilia. Poi, nell’aprile scorso, ha incassato la clamorosa scarcerazione per decorrenza termini. Ma i festeggiamenti sono durati davvero poco: appena ventiquattro ore.