NAPOLI. La città continua a crollare. Chiusa a metà la Galleria Laziale, che collega Mergellina con Fuorigrotta, a causa di una caduta di calcinacci. Traffico impazzito con lunghissime code. La chiusura del tunnel di Fuorigrotta spacca letteralmente la città in due. ​

LE VERIFICHE. Questa mattina, su richiesta della Polizia Municipale, sono state effettuate le verifiche delle reti anticalcinacci poste a protezione del fregio presente all’imbocco di piazza Sannazaro della Galleria Laziale. Al fine di valutare la sicurezza sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco e i tecnici comunali. Per effettuare una attenta ispezione dei luoghi inizialmente, ed in via cautelare, era stata disposta la chiusura al traffico della galleria. L’ispezione non ha rilevato pericoli sostanziali ed imminenti per cui è stata disposta la parziale riapertura al traffico della galleria nella direzione Fuorigrotta – Mergellina, nella sola corsia preferenziale che di norma viene utilizzata nel senso contrario, cioè da Sannazaro a Fuorigrotta.

DOMANI LA RIAPERTURA. Continuano in questo momento i controlli disposti dall’ufficio Strade prima della riapertura completa della galleria, prevista al più tardi entro domattina. Sul posto si è recato anche l’Assessore alle Infrastrutture e al Trasporto, Mario Calabrese, per seguire in prima persona l’evolversi dei controlli.