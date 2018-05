Oltre un chilo di droga sequestrata al Rione Lauro

NAPOLI. Oltre un chilo di droga sequestrata: è il bilancio di un’operazione effettuata ieri dalla Polizia di Stato all’interno del Rione Lauro di Fuorigrotta. Gli agenti del Commissariato San Paolo sono riusciti ad accedere, attraverso un ingresso secondario e pedonale di Via Leopardi, in un locale protetto da una gabbia di ferro in quel momento aperta. I poliziotti, entrati nella struttura adibita ad impianto idrico, hanno scoperto sopra due silos, una busta ed una borsa frigo contenenti la droga. Nella busta gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 5 panetti di hashish riportanti la scritta “Sky1” per un peso di circa 500 grammi. Nella borsa frigo sono stati scoperti altri 6 panetti di hashish con la dicitura “Sky1” del peso di 600 grammi, un panetto di hashish con la dicitura “Best1” del peso di circa 100 grammi, due di marijuana con la dicitura “Diamond” del peso di 100 grammi, una busta di marijuana di 25 grammi, tre bustine di cocaina per un peso di circa 16 grammi, un bilancino di precisione.