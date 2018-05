Operaio al nero cade dall'impalcatura, nei guai il committente dei lavori

TORRE DEL GRECO. Infortunio durante lavori “a nero” in casa di un privato, carabinieri denunciano il committente. Un 66enne di Pompei stava rimuovendo una copertura in lamiera da un fabbricato tirato su nella proprietà privata di un 79enne di Torre del Greco; durante i lavori è però caduto dall’impalcatura alta circa 2 metri. Sono intervenuti sul posto i carabinieri della stazione di Torre del Greco-capoluogo che hanno accertato, nel corso di un sopralluogo con personale dell'Asl, come l’uomo stesse lavorando senza alcun dispositivo di protezione oltre che “a nero”. Il ferito è stato trasportato all'ospedale “Cardarelli” di Napoli, dove è ricoverato per molteplici traumi ma non rischia la vita. Il committente dei lavori è stato denunciato. L'area è stata posta sotto sequestro.