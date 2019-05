GIUGLIANO. Otto rapine a distributori, carabinieri arrestano due complici. Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli nord, i carabinieri della compagnia di Giugliano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina pluriaggravata nei confronti di due 34enni residenti a Pozzuoli e Giugliano. Gli indagati sono gravemente indiziati della commissione di 8 rapine perpetrate in distributori di carburante che si trovano nell’area litoranea di Giugliano. Gli episodi criminosi, messi a segno nei mesi di gennaio, febbraio e marzo di quest’anno, hanno coinvolto due benzinai, presenti su via Ripuaria a distanza di poche centinaia di metri l’uno dall’altro, che in alcune circostanze erano stati rapinati nel giro di pochi minuti.