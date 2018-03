Pasqua, Napoli tra le mete preferite dei camperisti per la pizza

NAPOLI. C'è anche Napoli nella "top ten" dei migliori itinerari per i camperisti stilata da Apc, Associazione produttori caravan e camper, secondo cui saranno circa 400mila gli italiani e 200mila gli stranieri che quest'anno sceglieranno la tipologia di viaggio "all'insegna del turismo in libertà" per le vacanze di Pasqua e per i ponti del 25 aprile e del 1° maggio. Secondo Apc le mete saranno i borghi, ma anche quelle località del Belpaese che ospitano bellezze artistico-culturali e specialità enogastronomiche. Napoli figura nell'elenco anche per merito della specialità gastronomica italiana per eccezione: la pizza. A dicembre scorso l'arte dei pizzaiuoli napoletani è diventata patrimonio immateriale Unesco e, propone quindi Apc, "quale migliore occasione per scoprirne tutti i segreti se non durante il prossimo ponte pasquale?". Tra i dieci migliori itinerari per i prossimi ponti proposti dall'associazione produttori di caravan e camper sono presenti anche Fabriano (Ancona), Carrara (Massa-Carrara), Cremona, la Laguna di Venezia, Alberobello (Bari), Palermo, le Langhe in Piemonte, Barumini nel sud del Sardegna, Porto Venere e le Cinque Terre in Liguria. Secondo Apc "il trend camperistico è più che mai d'attualità, visti gli eccellenti risultati del comparto nazionale: una realtà industriale che con oltre 7mila addetti genera un fatturato annuo di 900 milioni di euro e che, con una produzione di autocaravan che nel 2017 si è attestata sul +43,4% rispetto al 2016 superando le 21.500 unità, si piazza stabilmente nelle prime 3 posizioni dei principali produttori europei.

Lo scorso anno inoltre il settore camperistico italiano ha fatto registrare un +19,5% anche per quanto riguarda i veicoli immatricolati, numeri che fanno ben sperare di poter traguardare le 6.000 unità di veicoli immatricolati alla fine dell'anno corrente". Sempre secondo gli studi di Apc, "con l'arrivo della primavera e la voglia di stare all'aria aperta, l'utenza tipo che trascorrerà a bordo di un camper le prossime vacanze pasquali è costituita prevalentemente da famiglie di 4 persone (32%), di età compresa tra i 30 e i 50 anni, con 1 o 2 figli, che trovano questo genere di vacanza estremamente conciliante per costi, sicurezza, tranquillità e comodità. Al secondo posto (26%) troviamo le coppie senior, di età compresa tra i 46 ed i 65 anni, che prediligono i veicoli ricreazionali per l'opportunità che questa soluzione offre di sentirsi sempre e ovunque come se si fosse 'a casa propria'. In terza posizione (17%) si collocano infine piccoli gruppi di amici, tre o quattro persone, che sposano questa vacanza come il modo migliore per condividere un'esperienza di viaggio con un occhio al portafoglio". ​Secondo Simone Niccola, presidente di Apc, "i numeri parlano da soli: sempre più persone utilizzano il camper per scoprire l'Italia e per andare in vacanza​. Tra italiani e stranieri sono stati quasi 8 milioni e mezzo i turisti che l'anno scorso sono venuti nel nostro Paese in camper e caravan e, anche in questi primi mesi del 2018, il trend è positivo, segno che la crisi degli anni scorsi è ormai alle spalle. Per le vacanze di Pasqua e per i ponti del 25 aprile e 1° maggio in molti sceglieranno il ​turismo in libertà per visitare le bellezze nascoste della nostra splendida Penisola​". ​