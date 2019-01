Perquisizioni alla "Cisternina", 18enne arrestato per droga

CASTELLO DI CISTERNA. Perquisizioni dei carabinieri alla “Cisternina”, 18enne arrestato per detenzione di droga. Nel complesso di edilizia popolare della “Cisternina” i carabinieri della stazione di Pomigliano d’Arco e della tenenza di Casalnuovo hanno tratto in arresto L.C., un 18enne incensurato residente in quel complesso. Dovrà rispondere di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio in quanto è stato sorpreso sulle scale del condominio in cui vive con addosso 43,6 grammi di hashish divisi in stecchette e 15 euro ritenuti provento illecito. Il tutto è stato sequestrato. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.