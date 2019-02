Piazza Dante, borseggiatori in azione sul bus: arrestati

Intervento della polizia, che è riuscita a bloccare i due complici over 60

NAPOLI. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Carlo Arena hanno arrestato due borseggiatori, Giuseppe Licata originario della provincia di Agrigento e Giuseppe Ziccardi napoletano, rispettivamente di 65 e 63 anni, per il reato di furto con destrezza, entrambi con numerosi precedenti di polizia specifici. Poco dopo le 9 di questa mattina, gli agenti impegnati nel controllo del territorio hanno notato il 63enne scendere da un autobus in piazza Dante seguito da uomo che lo indicava accusandolo di avergli sottratto il portafogli e contestualmente il ladro lo consegnava al complice; quest’ultimo alla vista della Polizia si liberava immediatamente della refurtiva, lanciandola sul manto stradale prontamente recuperata dagli agenti. I poliziotti hanno accertato che il 63enne aveva rubato il portafogli che la vittima aveva nel marsupio per poi consegnato al complice che lo attendeva alla fermata dell’autobus. I due uomini sono stati bloccati ed arrestati, mentre il maltolto è riconsegnato al legittimo proprietario.