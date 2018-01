Poggiomarino. Via Sangiuliano, finalmente una strada per la scuola media

POGGIOMARINO. Inizio d'anno con scuola protagonista nel comune vesuviano, dove dopo la buona notizia dei fondi ammontanti a poco meno di 50mila euro per la manutenzione straordinaria della scuola media Giovanni Falcone arriva la conferma dell'avvio dei lavori per la realizzazione della strada di collegamento della nuova scuola media di via Giuliano, affidati ufficialmente con apposita determina comunale. «I lavori avranno inizio entro il mese di febbraio con l’obiettivo di completare l’opera prima dell’estate e permettere l’apertura del plesso scolastico all'inizio del prossimo anno didattico» ha detto il capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, Michele Cangianiello, che ha voluto rivolgere un plauso per il lavoro svolto finora all'assessore all'edilizia scolastica Alfredo Conte e all'Ufficio Tecnico comunale. «Poggiomarino è molto vicina alla consegna di una scuola che l’intera città aspetta da innumerevoli anni. Un risultato giunto dopo non poche difficoltà e frutto del lavoro e di scelte politiche importanti. Ma è adesso che bisogna ingranare la marcia. Attenzione e solerzia saranno necessarie per raggiungere al più presto l’obiettivo prefissato» ha detto ancora il consigliere di maggioranza, non senza soddisfazione per l'importante risultato che sembra pronto per concretizzarsi dopo una lunga attesa e vari imprevisti. L'istituto scolastico, già pronto da tempo, era attualmente inutilizzabile perché privo di collegamento con la rete stradale poggiomarinese. La notizia dell'avvio del percorso per rimediare giunge nelle stesse ore di un'ulteriore novità riguardante il mondo scolastico cittadino, vale a dire il provvedimento della giunta regionale della Campania con il quale è stato disposto il trasferimento della somma di 47.035,64 euro, somma che sarà utilizzata per la manutenzione straordinaria della scuola media Giovanni Falcone.

Carmine De Cicco