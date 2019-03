Agenti in via Amendola ad Afragola

AFRAGOLA. Ieri pomeriggio in via Amendola gli agenti del Commissariato di Afragola hanno rinvenuto e sequestrato una pistola. L’arma è stata trovata in un giardino. Si tratta una pistola Bernelli completa di caricatore e sei munizioni. I poliziotti hanno raccolto l’arma che sarà sottoposta agli esami balistici della Polizia Scientifica.