NAPOLI. Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Chiaiano, coordinanti dal Commissariato di Scampia, hanno scoperto una fabbrica abusiva di scarpe in via Vittorio Veneto. I poliziotti hanno rinvenuto nello stabilimento beni strumentali per la produzione di scarpe femminili, pellame, materiali di risulta contenuti in grossi sacchi di plastica e colla mastice. Nel corso dell’attività di controllo sono state identificate tre persone le quali sono state deferite per violazione in materia ambientale. Una di loro è stata denunciata anche per rifiuto al rilascio della propria identità personale. Gli agenti hanno pertanto sequestrato il locale apponendo i dovuti sigilli e, contestualmente, hanno avvisato l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, l’Istituto di Previdenza Sociale, il Comune di Napoli per gli accertamenti di competenza.