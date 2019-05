POLLENA TROCCHIA. A Pollena Trocchia i carabinieri della compagnia Stella hanno tratto in arresto per contrabbando di tabacchi2 “soci”. I militari hanno bloccato Paolo Cozzolino, 36enne di Pollena Trocchia e Antonio Maurano, 57enne di Ponticelli, durante un servizio di osservazione e li hanno arrestati mentre scaricavano cartoni dal garage dell’abitazione di Cozzolino nel bagagliaio di una station wagon condotta da Maurano. nell’auto e nel garage, un deposito a tutti gli effetti, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 40 scatoloni pieni di stecche di sigarette: sequestrate complessivamente duemila stecche, in totale circa 400 chili. Sottoposta a sequestro anche l’auto. Gli arrestati attendono il giudizio con rito direttissimo.