Quartieri, scippa una turista: 15enne fermato

NAPOLI. Ieri pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato della sezione Falchi della Questura partenopea hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un 15enne napoletano, perché gravemente indiziato del reato di furto con strappo. I poliziotti, nel corso di attività di controllo del territorio, sono stati contattati dalla Sala Operativa in quanto alcune persone erano state vittime di uno scippo. Gli agenti hanno accertato che una coppia francese, mentre passeggiava per via Pasquale Scura insieme alla figlioletta, ha notato uno scooter di colore scuro con a bordo 2 giovani. Il passeggero del mezzo, raggiungendo la donna alle spalle, ha tentato di strapparle la borsa. Il ragazzo non è riuscito nell’intento per la decisa resistenza della donna, ma è riuscito a strapparle una catenina d’oro per poi scappare immediatamente dopo a piedi e salire sullo scooter ove era rimasto ad attenderlo il suo complice. Grazie alle informazioni e alle descrizioni fornite dalla vittima, e ad un’attività info investigativa i poliziotti sono riusciti a risalire a uno dei due malfattori. Gli agenti infatti, transitando in via Santa Maria Ognibene, hanno notato lo scooter utilizzato per lo scippo, e, nelle immediate vicinanze, un ragazzo, che, alla vista della polizia, cercava di fuggire per eludere il controllo. Ma il giovane è stato prontamente bloccato. Lo scooter è stato sequestrato e il minorenne è stato fermato ed accompagnato su disposizione dell’autorità giudiziaria presso il centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.

Proseguono le indagini per individuare l’altro soggetto.