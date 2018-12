Quattromila euro falsi sotto il sedile dell'auto, due arresti

NAPOLI. Duecento banconote da 20 euro false per un totale di 4mila euro: è quanto hanno trovato i Carabinieri del Reggimento ''Campania'' insieme ai colleghi della compagnia Stella di Napoli sotto il sedile di un'auto fermata per un controllo in via Foria. A bordo del veicolo c'erano due catanesi, un 32enne di Mascali e un 24enne di Piedimonte Etneo, entrambi già noti per reati contro il patrimonio e arrestati per introduzione nello Stato di monete false. I due si trovano ora in carcere a Poggioreale.