Ragazzina accoltellata a Bagnoli, denunciati gli aggressori: hanno 10 e 14 anni

NAPOLI. Ha solo 10 anni il responsabile del ferimento, avvenuto nella serata di sabato, ai danni di una ragazza di 15 anni, intervenuta in soccorso della sorella di 14anni, nel quartiere Bagnoli. Ad identificare lui ed un complice di 14 anni, sono stati gli agenti del Commissariato di Polizia “Bagnoli”, intervenuti presso l’Ospedale S. Paolo. Il gruppo di giovani, infatti, aveva preso di mira la 14enne che era in compagnia di un’amica nei pressi della stazione della Cumana, in Via Campi Flegrei. I giovani hanno dapprima lanciato delle bottiglie di acqua addosso alle due ragazze per poi spintonarle e malmenarle.

Nel caos creatosi, alla 14enne è caduto il telefono cellulare che è stato raccolto da uno dei ragazzini. A nulla è valso il tentativo della vittima di rientrare in possesso del suo telefono, chiedendone la restituzione. A tal punto la 14enne, con il cellulare dell’amica, ha chiamato in suo aiuto la sorella 15enne, raccontandole dell’accaduto. I quattro giovani, all’arrivo della sorella, giunta anch’ella con un’amica, hanno riservato lo stesso trattamento delle altre due ragazze, iniziando a malmenarle. Il più giovane, addirittura brandiva un coltello, minacciando anche gli automobilisti in transito che si erano fermati avendo assistito alla scena.

L’intervento di alcuni passanti, intervenuti in soccorso delle ragazze, faceva sì che uno degli aggressori lanciava all’indirizzo della 14enne il suo telefono cellulare. Le ragazze scappavano in direzione della stazione della Cumana, prendendo il primo treno utile e, giunte nel quartiere Fuorigrotta, si sono rese conte che la 15enne era stata ferita con una coltellata alla coscia. Le due sorelle hanno chiamato i genitori che hanno provveduto a raggiungerle in piazza S. Vitale per condurle in ospedale. La 15enne, oltre a contusioni varie, ha riportato una ferita da taglio alla coscia, guaribile in 7 giorni.

Solo dopo il ferimento gli agenti sono stati informati dal personale in servizio al drappello di Polizia dell’accaduto. Sono scattate subito le indagini che hanno condotto i poliziotti, grazie agli elementi raccolti nella denuncia delle due sorelle, di identificare gli aggressori. Sia il giovane di 10 anni che il suo complice di 14anni, sono stati denunciati, in stato di libertà, per il reato di tentata rapina aggravata, in concorso tra loro.

Entrambi i giovani sono figli di pregiudicati ed il più piccolo dei due è stato già segnalato quest’anno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, per analogo episodio avvenuto sempre nei pressi della Stazione della Cumana di Viale Campi Flegrei.