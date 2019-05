AFRAGOLA. Rapina con esplosione di colpi di arma da fuoco ad Afragola. Il fatto è avvenuto in un negozio di scarpe in via Oberdan. Due giovani giunti sul posto a bordo di uno scooter sono entrati nel negozio e hanno prelevato l'incasso minacciando con una pistola il titolare. Quest'ultimo ha tentato di bloccare la fuga dei due rapinatori, uno dei quali ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco andati a vuoto. Indaga la Polizia.