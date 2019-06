NAPOLI. Rapina giovane appena uscito dalla stazione e finisce in manette. Arrestato dai carabinieri della stazione di Fuorigrotta Natale Capasso, un 36enne di Villaricca già noto alle forze dell’ordine, accusato di rapina. Ieri sera, alla guida di un’auto, secondo quanto ricostruito dai militari, ha affiancato un 19enne del quartiere appena uscito dalla stazione Cumana “Fuorigrotta – Edenlandia”, lo ha minacciato con una pistola e costretto a consegnare il portafogli contenente 10 euro. Fornita la targa del veicolo e una descrizione del malfattore, la vittima ha permesso ai carabinieri di identificarlo rapidamente. L’uomo è stato poi individuato dalla vittima anche in foto. I militari lo hanno preso a Villaricca, nella sua abitazione, dove è arrivato poco dopo i carabinieri alla guida dell’auto poco prima utilizzata per la rapina. Arrestato, è stato condotto in carcere.