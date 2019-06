NAPOLI. Ci sarà il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla presentazione di martedì 18 giugno del rapporto su Napoli Est del comitato d’inchiesta del Comune di Napoli sulla camorra. L’appuntamento è all’Oasi figli in famiglia nel primo pomeriggio in via Ferrante Imparato a San Giovanni a Teduccio a Napoli. All’evento organizzato con la Federazione nazionale della Stampa italiana, con Libera, con la Fondazione Premio Napoli e Articolo21, interverrà il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, e parteciperanno le associazioni, comitati, gruppi di volontari, quelle che nel titolo della manifestazione sono state definite “Le voci di dentro”, perché operano nei cosiddetti territori a rischio. Interverranno anche i cronisti che dal Sud al Nord del Paese raccontano, alcuni mettendo a rischio la propria vita, le mafie e la corruzione. «L’obiettivo è quello di costruire ponti di giustizia sociale, - si legge in una nota del Sugc, Sindacato unitario giornalisti della Campania - di lanciare una proposta comune per il riscatto della città e contro le mafie. Siamo un Paese dove la politica sottovaluta la lotta alle mafie e alla corruzione. Quando accadono eventi drammatici come il ferimento della piccola Noemi o omicidi cruenti o arresti eclatanti di politici e amministratori, fioccano dichiarazioni e ricette ad hoc». «Noi siamo invece convinti della necessità di confrontarci al fine di rigenerare le grandi potenzialità del territorio e dei suoi abitanti» conclude la nota.