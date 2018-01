Razzismo contro medico: su Fb presidente Ordine Napoli con faccia nera

«Non mi faccio visitare da un negro» ha esordito, abbandonando l'ambulatorio della guardia medica, dove si era recata per una visita. E poco importa che il medico in questione, Andi Nganso, 30 anni, l'abbia presa con ironia, pubblicando un post su Facebook in cui “ringrazia" la signora perché così ha «un quarto d'ora per bere un caffè». A Cantù, Como, una paziente di mezza età ha rinunciato a farsi visitare dal dottor Nganso per via del colore della sua pelle.

«Sono medico di due anni e capita di rendermi conto che i pazienti sono sorpresi e magari un po' incerti davanti a un medico nero - ha spiegato il dottore al “Corriere della Sera" - ma una reazione tanto violenta non mi era mai capitata prima». Il 30enne, originario del Camerun, dopo aver lavorato come sostituto dei medici di base in diversi ambulatori e in vari centri di accoglienza, è in servizio a Cantù da un anno.

«In diversi casi mi sono trovato davanti persone che non sono riuscite a nascondere la sorpresa e magari anche il loro disappunto - ha raccontato -. Una volta una bimba mi ha fatto notare con stupore che ero gentile mentre i suoi genitori le dicevano di non parlare con gli uomini neri. In altri casi, con una scusa qualcuno ha lasciato l'ambulatorio. Non me la prendo. Stavolta però la reazione della paziente mi ha spiazzato. Non mi ha neppure detto quale fosse il problema di salute».

Dopo il post pubblicato su Facebook, sulla bacheca del medico sono apparsi tantissimi messaggi di solidarietà. «Andi sono orgoglioso di avere un medico come te alla guardia medica di Cantú! Ce ne fossero di persone come te!» ha scritto un utente, mentre un altro lo ha incoraggiato: «Dottore, non se la prenda...non ne vale la pena per un essere così. Il problema ce l'ha quella vecchia razzista, ma per fortuna, non siamo tutti così maleducati e ignoranti».

LA SOLIDARIETà DI SCOTTI. Una foto con il viso scurito e la frase: «Vi comunico che sono un medico nero». Così Silvestro Scotti, leader dei medici di famiglia della Fimmg e presidente dell'Ordine dei medici di Napoli, manifesta il suo sdegno contro l'episodio di razzismo avvenuto a Cantù, dove una donna ha rifiutato le cure di un dottore di guardia medica perché nero. «Credo che l'episodio di Cantù sul rifiuto di una paziente di farsi visitare da un collega di colore - scrive Scotti sulla sua pagina Fb - descriva pienamente il degrado culturale di questo Paese. Non è solo una questione di razzismo, ma a mio avviso una evidente perdita dei valori fondamentali di riconoscimento di un ruolo professionale, sociale, umano e scientifico di un essere umano che si mette al servizio per la cura di un fragile o di una fragilità, senza né dover né poter essere nemmeno lontanamente condizionato dalla sua o altrui razza, genere, orientamento sessuale, politico, religioso e chi più ne ha più ne metta». «Io sono un medico non mi ricordo di che razza, non mi ricordo di che genere, non ricordo niente delle mie appartenenze di qualunque genere Sono un medico - sottolinea - e se serve a far capire allora oggi #sonounmediconero, domani sarò forse giallo o rosso. Non mi interessa e credo che nessuno dei miei pazienti lo debba considerare, perché io se sono un medico non lo considero mai».