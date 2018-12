Regione Campania: riqualificare lo stadio Collana per le Universiadi

NAPOLI. La Giunta regionale della Campania ha approvato una delibera di indirizzo agli uffici competenti "perché siano avviati nel più breve tempo possibile i lavori nello stadio Collana di Napoli". La riqualificazione, si legge in una nota, "dovrà avvenire con risorse regionali utilizzate dal commissario per le Universiadi 2019 per la parte esterna (pista, campo di gioco, illuminazioni) e con risorse a carico della Giano srl per la parte interna (spogliatoi, palestre servizi, impianti)". L'obiettivo è "di rendere fruibile l'impianto per l'evento Universiade 2019 e di restituirlo presto all'utilizzo da parte delle diverse associazioni sportive". Nei prossimi giorni la Giano srl sarà invitata a "produrre un puntuale cronoprogramma e ad avviare prontamente gli interventi di propria competenza in raccordo con il commissario per l'Universiade, che opererà con il supporto dell'Agenzia regionale per l'Universiade 2019", conclude la nota.