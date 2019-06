NAPOLI. Riaperta al traffico la Galleria Laziale. Sono terminati i controlli attivati nella giornata di ieri per verificare l’efficacia delle reti anticalcinacci poste a protezione dei fregi presenti agli imbocchi della Galleria Laziale. I controlli, disposti e coordinati dai tecnici del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, su entrambe gli imbocchi della galleria non hanno rilevato pericoli sostanziali. Per scongiurare possibili distacchi minori sono state, in ogni caso, riposizionate nuove reti di protezione.