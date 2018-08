Rifiuti, Federalberghi: un pericolo che già conosciamo

NAPOLI. Dopo quasi tre anni di incremento, l’estate 2018 si presenta stabile per l’occupazione camere. Il trend estivo è come quello di inizio anno. I primi sei mesi (gennaio-giugno), infatti, del 2018 hanno fatto segnare un leggero calo, si è passati dal 78,5% del 2017 al 77,5 del 2018. Sulla stessa falsariga il mese di luglio 2018 con un’occupazione camere intorno al 72% rispetto al 73% dello scorso anno.

«Un campanello di allarme dopo i recenti exploit? Potrebbe trattarsi di una frenata fisiologica (non si può sempre crescere) o di un leggero, ma preoccupante, passo indietro. - spiega il presidente di Federalberghi Napoli, Antonio Izzo - Oggi, infatti, sappiamo che sono tornati sul mercato i paesi nordafricani e arabi e bisogna comprendere in che modo questo fenomeno possa incidere sul turismo nostrano. Dopo aver raggiunto dei buoni risultati, il difficile è ripeterli». «È importante porre attenzione ad ogni segnale. Oggi leggiamo di rifiuti per strada e sappiamo bene che le Istituzioni devono intervenire immediatamente perché è un pericolo grande che purtroppo già conosciamo e che va assolutamente evitato» conclude Izzo.