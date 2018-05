Rissa a piazza Carlo III, spuntano i coltelli: denunciati quattro giovani

ACERRA. Questa notte gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Carlo Arena hanno denunciato in stato di libertà quattro ragazzi, di cui due maggiorenni I.D. e P.G. e gli altri due minorenni, 17enni, B.E. e P.C., per il reato di rissa. I fatti sono avvenuti in via Galeota, dove i poliziotti, avvisati dalla sala operativa, sono intervenuti per una segnalazione di persona accoltellata. Gli agenti hanno ricostruito che i due 17enni erano stati, poco prima, aggrediti da due giovani a bordo di una scooter, e che B.E., soccorso ed accompagnato, riportava varie ferite d’arma bianca. B.E. è stato trattenuto in un ospedale cittadino, in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, per le varie ferite riportate sul fianco sinistro. Gli immediati accertamenti hanno consentito di ricostruire che i due 17enni, a piazza Carlo III, avevano avuto un diverbio, con insulti e minacce, con i due maggiorenni, poi sfociato, successivamente, con l’aggressione ai danni di B.E. e P.C. I due maggiorenni sono stati rintracciati e quindi identificati, presso un altro ospedale cittadino, in quanto anche loro giunti per essere medicati presso il pronto soccorso. L’autorità Giudiziaria ha disposto la denuncia a piede libero per tutti e quattro i giovani.