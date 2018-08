Rissa tra immigrati al Vasto, feriti militari e poliziotti

Notte di violenza in piazza Garibaldi. Un 30enne malese bloccato con lo spray al peperoncino: è in attesa di direttissima

NAPOLI. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato Mamadou Darame di 30 anni del Mali, responsabile dei reati di resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Stanotte a Piazza Garibaldi alcune volanti sono intervenute in ausilio ad una pattuglia dell’Esercito Italiano che, in evidente difficoltà, cercava di sedare una rissa tra due extracomunitari. L’invito a ritornare alla calma non ha fermato il Darame il quale ha continuato a colpire con calci sia i militari che i poliziotti appena sopraggiunti. Si è reso necessario l’utilizzo dello “spray al peperoncino” per bloccare definitivamente il 30enne che ora è in attesa del giudizio direttissimo. Sia i poliziotti che i militari intervenuti sono stati costretti alle cure mediche.