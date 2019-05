CASTELLAMMARE DI STABIA. Rietrato l'allarme al Liceo Scientifico "Francesco" Severi di Castellammare di Stabia. La ragazza del secondo anno Linguistico, di 15 anni, che aveva abbandonato in classe lo zainetto e non s'era più vista in giro, facendo temere per la sua incolumità, è stata ritrovata a Pompei, Villa dei Misteri. Sul posto erano giunti i genitori e subito i carabinieri che hanno ascoltato la dirigente dell'istituto scolastico, gli amici di scuola della ragazzina e il personale Ata. Immediatamente sono partite le ricerche e la ragazzina è stata ritrovata, incolume, a Pompei, Villa dei Misteri. Grande sollievo per la famiglia che aveva temuto il peggio. La ragazza aveva lasciato l'istituto alle 11,30, dopo un brutto voto. La studentessa frequenta il corso linguistico del Liceo Scientifico. Ora monta la polemica sui controlli sugli ingressi e le uscite degli studenti in un istituto che però è dotato di telecamere di videosorveglianza.