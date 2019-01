Roberto Barbieri sarà il prossimo ad dell'aeroporto di Napoli

NAPOLI. F2i, il maggiore fondo infrastrutturale italiano e principale azionista di Gesac-Società di servizi aeroporti campani, attraverso 2i Aeroporti, rende noto che al consiglio di amministrazione di Gesac del prossimo 15 gennaio sarà proposto il nome di Roberto Barbieri come amministratore delegato in sostituzione di Armando Brunini, nominato in data odierna amministratore delegato di Sea. Lo si legge in una nota. Barbieri, spiega la società, è «da luglio 2013 amministratore delegato di Sagat-Società di gestione dell'aeroporto di Torino, dove ha conseguito risultati molto soddisfacenti sia in termini di passeggeri trasportati, cresciuti da 3 a 4 milioni nel corso della sua gestione, sia in termini di redditività per gli azionisti. Da ottobre 2017 è anche presidente di So.Ge.A.Aa-Società di gestione dell'aeroporto di Alghero, controllata, come Sagat, da F2i». La nomina del nuovo amministratore delegato di Sagat, controllato da 2i Aeroporti con una quota del 97%, conclude la nota, avverrà al prossimo cda della società entro la fine di gennaio 2019.