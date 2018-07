Rogo di rifiuti, donna in gravi condizioni

È stata avvolta dalle fiamme sviluppatesi dal rogo di un materasso e di alcune suppellettili lasciati nelle immediate vicinanze dell’androne di un palazzo in via Bernardo Cavallino

NAPOLI. Una donna di 76 anni, Anna Rossi, è stata ricoverata in prognosi riservata, al centro grandi ustioni dell’ospedale Cardarelli. Le sue condizioni sono molto gravi dopo essere stata avvolta dalle fiamme sviluppatesi dal rogo di un materasso e di alcune suppellettili lasciati nelle immediate vicinanze dell’androne di un palazzo in via Bernardo Cavallino, nel quartiere Arenella a Napoli.

Il materiale era stato probabilmente posizionato in attesa del ritiro da parte dell'Asia, l’azienda che si occupa del recupero dei rifiuti ingombranti. Per motivi ancora da appurare in maniera certa, anche se l’ipotesi di un atto teppistico prende sempre più corpo, si è sviluppato un incendio che in poco tempo ha riempito di fumo l’androne del palazzo mentre le fiamme hanno danneggiato il quadro elettrico.