Rubano stereo da un'auto in sosta: presi, lei era evasa dai domiciliari

ERCOLANO. I carabinieri arrestano due complici mentre rubano stereo: una dei due era evasa da 20 giorni. Si tratta di Antonio De Crescenzo, 50enne e Annalisa Terracciano, 25enne, bloccati dai carabinieri subito dopo il furto di uno stereo da una Smart parcheggiata in strada. Alla vista dei militari hanno gettato lo stereo a terra ma sono stati ugualmente arrestati e risponderanno di furto aggravato; i militari hanno anche sequestrato loro il giravite usato per smontare il car-stereo e un paio di guanti di lattice. La refurtiva invece è stata restituita al proprietario. Durante gli accertamenti, inoltre, è emerso che la Terracciano era evasa dalla detenzione domiciliare il 7 aprile rendendosi, da quel giorno, irreperibile; è stata quindi ulteriormente segnalata all’autorità giudiziaria per il reato di evasione.

Ora i due sono in attesa del giudizio direttissimo.