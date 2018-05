Ruota panoramica a Rotonda Diaz: ecco il progetto

di Dario De Martino

NAPOLI. Dopo N’Albero, riuscito, e il corno, mai installato, arriva una nuova idea per un’installazione sul lungomare, in particolare alla Rotonda Diaz. È quella di una ruota panoramica. A proporla è un’azienda romagnola, la società Thewheel che ha chiesto l’autorizzazione per l’installazione della ruota panoramica per un periodo minimo di tre mesi. Un’idea a costo zero per l’amministrazione che permetterebbe di ammirare il golfo napoletano da una posizione elevata, anche se l’esperienza maturata fino ad ora dice che sulle installazioni sul lungomare c’è sempre una marea di polemiche. L’azienda che ne ha proposto l’installazione ha già realizzato lo stesso progetto in mezz’Europa: Parigi e Liverpool, alcune delle tappe della ruota. Quella che vorrebbero portare a Napoli, preferibilmente nel periodo natalizio, anche se la prima richiesta era stata inviata per marzo-giugno di quest’anno, ha fatto come ultima tappa Bari. A prendere a cuore la proposta dell’azienda è stato il gruppo Agorà, che sostiene la maggioranza di de Magistris. In particolare si è interessato al progetto il consigliere Ciro Langella che ha scritto al sindaco sottolinenado che la ruota «sarebbe una bella opportunità anche in termini di immagine per la nostra città, poter offrire ai tantissimi turisti e ai cittadini napoletani l’opportunità di ammirare il meraviglioso spettacolo naturale che uno dei golfi più invidiati al mondo, come quello di Napoli offre, visibile dall’alto. Pertanto chiedo - conclude Langella rivolgendosi al primo cittadino - di valutare l’opportunità che al Comune di Napoli non comporterebbe nessun costo ma solo un ritorno di immagine e sostenere il progetto». La prima Municipalità, a cui l’azienda aveva inviato in prima battuta il progetto, ha già dato parere favorevole all’iniziativa. Il gruppo Agorà è pronto a portare il progetto anche nelle commissioni consiliari per ottenere un altro ok al progetto, in attesa di un incontro con il sindaco a cui è pronto a partecipare anche Massimo De Carlo, amministratore della società che vorrebbe portare in città la ruota. Il progetto è già pronto in quasi tutti i dettagli, sono stati preparati anche i rendering. Si attende solo che de Magistris valuti la bontà dell’iniziativa.