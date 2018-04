San Ferdinando, Frizziero stanato dopo tre mesi di latitanza

NAPOLI. Latitante arrestato, denunciata una donna per favoreggiamento. Francesco Frizziero, 36anni napoletano, era stato scarcerato dalla Casa di Reclusione di Fossombrone nel maggio 2017, dopo aver espiato la pena per associazione mafiosa, rapina ed estorsione ed era in libertà vigilata. Nel gennaio di quest'anno, il Magistrato di Sorveglianza di Napoli aveva disposto l'inasprimento della pena, destinandolo alla Casa di lavoro per un anno. Da quel momento che di Frizziero si erano perse le tracce. Gli agenti del Commissariato di Polizia San Ferdinando si erano attivati per rintracciarlo e, solo nella notte, avendo certezza di quale fosse il nascondiglio dell'uomo, lo hanno arrestato. Il nascondiglio dell'uomo era a via Cupa Caiafa, in un mini appartamento al primo piano di uno stabile. Dopo aver inibito le vie di fuga, i poliziotti hanno fatto irruzione, il latitante, è stato così colto di sorpresa dagli agenti, nonostante avesse installato una telecamera di videosorveglianza che trasmetteva su di un monitor le immagini di Via Cupa Caiafa. Frizziero, nella mattinata, è stato condotto in una Casa di Lavoro in Abruzzo, mentre una donna che era in sua compagnia è stata denunciata, in stato di libertà per il reato di favoreggiamento.