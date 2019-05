SAN GIORGIO A CREMANO. Un uomo di 39 anni è stato ferito a una gamba da un colpo di arma da fuoco dopo aver reagito a un tentativo di rapina a San Giorgio a Cremano. Il 39enne, secondo quanto ha riferito alla Polizia di Stato, si stava dirigendo verso la sua auto, parcheggiata in via Manzoni, quando è stato avvicinato da due giovani che gli hanno portato via il Rolex. Alla sua reazione, uno dei due rapinatori ha esploso un colpo di pistola che lo ha ferito alla gamba destra. Da solo è riuscito a raggiungere a bordo della sua auto l'Ospedale del Mare, dove è stato svolto l'intervento di estrazione del proiettile e dove è ricoverato non in pericolo di vita. Indagano gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano e della Squadra Mobile della Questura di Napoli.