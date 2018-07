Sanpietrini contro le auto in sosta, fermato clandestino al Rione Sanità

NAPOLI. Danneggia auto con un sasso e reagisce ai carabinieri. Arrestato un 24enne al rione Sanità. I carabinieri della Compagnia d’Intervento Operativo del Reggimento Sicilia hanno arrestato per resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale e per danneggiamento aggravato Moussa Sissoko, un 24enne originario del Mali in italia senza fissa dimora e non in regola con le norme sull’immigrazione, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane è stato notato dai militari in via Sanità mentre danneggiava alcune auto con un sanpietrino. Nel tentativo di evitare l’arresto ha opposto resistenza e minacciato i carabinieri, brandendo un sasso. Immediatamente bloccato e “disarmato” è stato messo in sicurezza e portato in caserma. Ora attende il rito direttissimo.