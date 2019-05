SANT'ANTIMO. Nel parcheggio di un complesso di edilizia privata di via Marconi i carabinieri della sezione operativa di Giugliano hanno sequestrato un chilo e 600 grammi di hashish. Lo stupefacente era in una busta per i rifiuti nascosta dietro un’auto, parzialmente coperta di terriccio. I 16 panetti di hashish sono stati sequestrati a carico di ignoti.