Scippo ai Tribunali, in manette immigrato

NAPOLI. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato Njie Ali, senegalese di 20 anni, senza fissa dimora, responsabile in concorso dei reati di rapina e lesioni. Stanotte la sala operativa ha diramato una nota di ricerca di un uomo che, poco prima, aveva scippato una borsa ad una donna al centro storico. La vittima, una studentessa spagnola, stava passeggiando in via Tribunali in compagnia di alcuni amici, quando è stata avvicinata dal 20enne, il quale le ha strappato la borsa passandola poi ad un complice, che è riuscito a far perdere le proprie tracce. Nella circostanza la ragazza è rimasta ferita ad un braccio. Il senegalese è stato raggiunto e bloccato in pochi attimi dagli agenti delle volanti in servizio di controllo del territorio, intervenuti prontamente. Ali, con diversi precedenti di polizia, è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale. Proseguono le ricerche del complice.