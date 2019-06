CASTELLAMMARE. Un ferito a colpi di arma da fuoco a Castellammare di Stabia. Il fatto è avvenuto in via Roma, nel centro cittadino. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che conducono le indagini, un uomo di circa 50 anni è stato colpito di striscio da colpi di arma da fuoco esplosi da due uomini a bordo di una moto. A quanto si apprende, il ferito, trasportato all'ospedale San Leonardo, non sarebbe in pericolo di vita.