Sportello Amico Trapianti, l'arte di donarsi al Museo di Capodimonte

NAPOLI. La campagna di sensibilizzazione “L’arte di Donarsi”, promossa dallo Sportello Amico Trapianti del Policlinico Federico II, fa tappa al Museo di Capodimonte, uno dei principali poli museali della città, con una visita guidata tra le opere dedicate al tema del dono: La Santa Lucia di Luca Giordano, La parabola dei ciechi di Pieter Bruegel Il Vecchio, San Sebastiano di Mattia Preti, Il Paradiso di Marcantonio Bassetti, Sant'Agata di Massimo Stanzione e La Carità di Bartolomeo Schedoni e molte altre ancora. Un'intera giornata dedicata a promuovere la cultura della donazione degli organi e sensibilizzare il più alto numero di persone nel Museo di Capodimonte, uno dei più importanti d'Europa con preziose collezioni ricche di opere d'arte, dal Trecento al contemporaneo, esposte in 126 gallerie. Le visite guidate, della durata di circa un’ora, si svolgeranno lunedì 12 novembre; per le scolaresche, nella fascia oraria tra le 8,30 e le 13,30, per la cittadinanza, gli ingressi saranno consentiti dalle ore 15.30 alle 16.00. Alle ore 16.30 le visite si concluderanno con i saluti istituzionali del Direttore del Museo e del Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger e del Direttore Sanitario dell’AOU Federico II Gaetano D’Onofrio, con testimonianze ed approfondimenti sull’esperienza del dono.

“Ai nostri occhi la donazione degli organi è il più grande gesto di generosità e di dignità umana che si possa considerare. Siamo orgogliosi di ospitare a Capodimonte l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e di contribuire, nel nostro piccolo, alla diffusione della cultura della solidarietà, una necessità che permette alla scienza di fare vincere la vita. La consapevolezza del nostro potere individuale è un percorso continuo, una vittoria di ogni giorno, ad ogni momento della vita. Sostenere il trapianto di organi è una decisione magnifica che ci fa guardare il mondo e gli altri come parte di noi stessi", precisa il direttore Sylvain Bellenger. Lo Sportello Amico Trapianti federiciano, aperto lo scorso mese di gennaio, ha al suo attivo più di 200 dichiarazioni di volontà di donazione di organi ed ha raccolto più di 1000 donatori di cellule staminali, grazie ad una costante attività di sensibilizzazione, alla creazione di punti periferici collocati nei principali dipartimenti aziendali e di presidi nelle parrocchie della provincia. “L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II ha investito energie e risorse sul tema della donazione e dei trapianti ed i recenti episodi di mobilitazione collettiva per la donazione di cellula staminali per il piccolo Alessandro dimostrano quanto sia necessaria l’attenzione e la sensibilizzazione sull’argomento che, anche grazie alla collaborazione con il Museo di Capodimonte, intendiamo veicolare con un percorso culturale di condivisione, costante e in evoluzione”, sottolinea Gaetano D’Onofrio. L’équipe dello Sportello Amico interviene in tutte le fasi relative al tema della donazione, in stretta collaborazione tra Direzione Sanitaria, Centro Trapianti e Associazioni e fornisce orientamento, accompagnamento e informazioni ai cittadini, ai potenziali donatori, ai donatori stessi e ai pazienti in attesa di trapianto. Lo Sportello Amico Trapianti è ubicato presso la Direzione Sanitaria (ed. 12/D stanza n.2 081/7462693) ed è aperto al pubblico dalle ore 9,00 alle ore 13,00, dal lunedì al mercoledì.