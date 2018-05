Studentessa 17enne fuma spinello e cade da finestra albergo

NAPOLI. Una studentessa milanese di 17 anni è caduta da una finestra dell'albergo in cui era ospitata la sua classe, in gita scolastica a Napoli, dopo aver fumato uno spinello. Sul caso indagano i carabinieri. La studentessa dell'Ipsia Vasco Mainardi di Corbetta, nell'hinterland milanese, è precipitata dalla finestra di un albergo della zona Mercato nella notte tra il 21 e il 22 aprile. Soccorsa dal personale del 118, è stata portata all'ospedale Cardarelli, dove è stata medicata con una prognosi di 40 giorni ed è rimasta con un insegnate fino all'arrivo dei genitori con i quali è ripartita per il nosocomio meneghino Niguarda, dove è stata operata al bacino. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Napoli, che hanno ascoltato anche le due ragazze che erano nella sua stessa stanza.