Sud Protagonista, Salvatore Ronghi eletto segretario federale

NAPOLI. Salvatore Ronghi è stato eletto per acclamazione segretario federale di "Sud Protagonista", movimento politico composto dai movimenti politici territoriali federati che celebra a Napoli il proprio Congresso costituente. I 473 delegati, provenienti dalle regioni Campania, Calabria, Lazio, Abruzzo e Sicilia hanno rinnovato il compito di guida del soggetto politico meridionale in capo all'esponente politico campano, già capogruppo regionale di An, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e segretario federale del Lazio. Insieme con Ronghi sono stati eletti tesoriere Alessandro Cogliati, vicesegretario federale vicario Massimo Rossi e vicesegretario federale per gli Enti locali e le Politiche del Mediterraneo Vincenzo Avati. È stato poi eletto il Comitato federale composto da 12 persone tra cui 6 donne e, infine, l'Assemblea federale composta da 101 membri con il 30% di donne. «Il mio impegno sarà finalizzato particolarmente al problema più grave del nostro Sud: il lavoro», ha detto Ronghi ricordando che «così come più volte ha detto Papa Francesco, il lavoro è dignità ed è il pilastro della vita e della famiglia. Sono molto orgoglioso del nostro Congresso fondativo e della nostra classe dirigente, che riunisce il meglio della società meridionale, con imprenditori, professionisti, studenti, donne e giovani consiglieri comunali, che rappresentano il Sud produttivo e competente, che merita una rappresentanza politica degna di un grande popolo». Sud Protagonista, ha concluso Ronghi, «ha accolto la proposta che Giorgia Meloni ha presentato ad Atreju e ribadito nel nostro Congresso, per dare vita alla Confederazione sovranista-conservatrice. Sottoscriveremo un patto con la leader di Fratelli d'Italia per costruire insieme, partendo dal Sud, una vera Italia unita, anche economicamente e socialmente, e anche l'Europa delle identità e dei popoli».