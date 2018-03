Superenalotto, a Cercola un 5 da 42mila euro

CERCOLA. La sestina esatta del SuperEnalotto sfugge ancora, ma a Cercola si festeggia lo stesso grazie a un 5 da 42mila euro: la schedina vincente è stata convalidata alla ricevitoria Edicola Posca, in via Domenica Riccardi 395. Il Jackpot per il prossimo concorso mette in palio 119,4 milioni di euro, premio più alto in Europa e quinto nella storia del gioco. La sestina vincente, riferisce Agipronews, è stata centrata l'ultima volta l'1 agosto dello scorso anno, con 78 milioni finiti a Caorle, in provincia di Venezia, mentre in Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellamare di Stabia.