Tartarughe di specie protetta in casa, coniugi nei guai

SOMMA VESUVIANA. Coniugi denunciati dai carabinieri per detenzione di 5 tartarughe specie protetta. I carabinieri del nucleo Cites (convention on international trade of endangered species) di Napoli e della stazione forestale di Ottaviano hanno effettuato un controllo in un’abitazione dove hanno scoperto che due coniugi, un 62enne e una 60enne, tenevano all’interno di un recinto in giardino due esemplari di tartaruga “testudo hermanni”, una “testudo marginata” e 2 tartarughe “geochelone sulcata”. Si tratta di tutte specie considerate ad elevato rischio di estinzione dalla “convezione di Washington” che regola il commercio di specie esotiche a rischio e dei prodotti derivati da questi animali. I coniugi, che non hanno prodotto alcun documento attestante l’acquisto legale delle bestiole, sono stati denunciati per detenzione illegale di animali a rischio di estinzione. Le tartarughe sono state sottoposte a sequestro.