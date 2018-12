Teatro Trianon da Spa diventa Fondazione

NAPOLI. Firmato l'accordo tra la Regione Campania e la Città Metropolitana di Napoli per la trasformazione del Teatro del Popolo Trianon da Spa in Fondazione. La nuova forma organizzativa risulterà secondo i firmatari più efficace per lo svolgimento di attività culturali e di spettacolo. Si tratta infatti una formula già collaudata per altre realtà come le fondazioni liriche.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Metropolitano di Napoli, Luigi de Magistris, che ha ricordato: «Abbiamo mantenuto l'impegno per dare al Teatro del Popolo una nuova forma organizzativa capace di dare un futuro ad una struttura fondamentale per la cultura Napoletana. Un atto di coraggio istituzionale e volontà politica, che ha messo insieme la Regione Campania e la Città metropolitana di Napoli. Adesso parte il rilancio per recuperare il teatro della musica e dare risalto anche al progetto di Museo della canzone napoletana. Un impegno che sarà sancito anche col Piano Strategico Metropolitano che prevederà un ampia azione di rilancio della cultura e del teatro in tutta l'area Metropolitana». Soddisfatto anche il Consigliere Delegato Metropolitano Michele Maddaloni che ha voluto ricordare: «Come la collaborazione istituzionale può portare a risultati straordinari nell'interesse della cultura e del territorio».