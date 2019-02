Tenta di uccidere la moglie nel giorno di San Valentino

TORRE DEL GRECO. Ha tentato di uccidere la moglie. Per questo motivo un 51enne di Torre del Greco è stato arrestato dagli agenti del locale Commissariato per il reato di tentato omicidio. L'aggressione è scattata ieri pomeriggio proprio nel giorno di San Valentino, festa degli Innamorati. A raccogliere la segnalazione è stata in via Vittorio Veneto una pattuglia della Polizia Locale che è stata avvicinata da alcuni passanti che facevano notare che sul manto stradale vi era un grosso coltello appena lanciato da un balcone. Balcone da cui si era poi affacciato il 51enne che faceva intendere che era caduto accidentalmente. Nel frattempo, però, è giunta al commissariato di polizia di Torre del Greco una segnalazione relativa al ritrovamento di coltello in strada ed a una lite in appartamento. I poliziotti hanno immediatamente raggiunto via Vittorio Veneto dove hanno bloccato l'uomo dopo aver visto una donna si era affacciata al balcone chiedendo di essere aiutata. Pertanto gli agenti hanno raggiunto l'appartamento trovando la vittima in pieno stato confusionale dal momento che era stata appena aggredita dall'uomo prima con un tentativo di strangolamento con una cintura e poi con un coltello che la donna era riuscita a lanciare dal balcone togliendolo dalle mani del marito. Il 51enne è stato arrestato e portato nel carcere di Poggioreale. Il coltello e la cintura utilizzati dall'uomo sono stati sequestrati.