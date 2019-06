ERCOLANO. Tenta un furto ed evade dai domiciliari, 26enne arrestato due volte nello stesso giorno. I Carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno arrestato Donato Nocerino, 26enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, già sottoposto a libertà controllata è stato sorpreso mentre tentava di forzare la serranda metallica di un capannone di una ex concessionaria. Prima che riuscissero a bloccarlo Nocerino ha opposto resistenza e minacciato i militari con un coltello. Arrestato, il 26enne è stato sottoposto ai domiciliari. Violate dopo poche ore anche le prescrizioni imposte dagli arresti domiciliari, Nocerino è stato arrestato nuovamente dai carabinieri, questa volta per evasione. L’uomo è in attesa di celebrazione di giudizio con rito direttissimo.