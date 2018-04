Tentata rapina all'Md, agente ferisce due baby-rapinatori

NAPOLI. Finisce nel sangue una tentata rapina armata all'Md in via Pietro Testi, a Fuorigrotta. In base ad una prima ricostruzione due giovanissimi rapinatori, un 18enne e un 17enne, hanno tentato il raid armi in pugno. Un poliziotto è intervenuto intimando ai due di fermarsi, ma uno dei due avrebbe puntato la pistola. Ne sarebbe nato un conflitto a fuoco e a essere feriti sono stati i due rapinatori, uno dei quali al torace. Entrambi si troverebbero in gravi condizioni.