Terremoto nel Catanese, crolli e feriti

CATANIA. Edifici crollati o lesionati, la facciata della chiesa Maria Santissima del Rosario in parte crollata: sono a Fleri, frazione di Zafferana Etnea, i danni maggiori causati dalla scossa di terremoto di magnitudo 4.8 verificatasi questa notte nel catanese. Tanta paura ma per fortuna nessuna vittima e ferite lievi per quattro persone. Numerose le case sgomberate, mentre il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, è in Prefettura per organizzare i soccorsi e la sistemazione delle persone che questa notte non potranno rientrare nelle proprie abitazioni perchè lesionate. Sarà necessario, infatti, attendere i rilievi della Protezione Civile per accedere negli edifici in tutta sicurezza. Ma danni si registrano in tutti comuni colpiti dalla scossa - tra i comuni di Viagrande, Trecastagni e Aci Bonnacorsi - che questa notte è stata fortemente avvertita dalla popolazione anche perchè l'epicentro era a solo un chilometro di profondità, alle falde dell'Etna. Danni strutturali in corso di valutazione - sottolineano i Vigili del Fuoco - nella zona di Acireale, Aci Santantonio, Zafferana Etnea. Inviate sezione operative anche dalla Calabria, mentre pè stato disposto l'allertamento anche per quelle di Lazio, Campania e Puglia. Impegnate squadre usar e cinofili. Nessun danno rilevato, invece, fa sapere la Prefettura, a Catania città.