NAPOLI. Nel rione San Gaetano nel cuore della notte due malviventi in sella a uno scooter hanno fatto esplodere una bomba carta davanti a una palazzina di via Teano, isolato 8, che ha danneggiato gli scalini all'ingresso, la facciata del palazzo e 6 automobili parcheggiate. Poi hanno esploso in aria circa 50 colpi di pistola nella vicina via Vittorio Veneto. Sul grave episodio stanno indagando i carabinieri della stazione di Secondigliano.