Torre del Greco, la passeggiata dello scandalo

di Carla Cataldo

TORRE DEL GRECO. L’estate è ormai alle porte, ma i cittadini di Torre del Greco dovranno fare a meno della tanto apprezzata passeggiata a mare che collega il Porto corallino alla zona della scala. L’opera, infatti, si è trasformata nel manifesto dei limiti di una città che alla bellezza troppo spesso risponde con il degrado. La passeggiata Porto-Scala - il fiore all’occhiello dei progetti finanziati con i fondi dell’Unione Europea - è diventata un percorso a ostacoli con vista sul mare. Dai rifiuti alle transenne, passando per l’infinita serie di buche che hanno spaccato in mille pezzi la passerella di legno. Passeggiare senza il rischio di finire con il piede in una delle voragini aperte è un’impresa praticamente impossibile.

LE MAREGGIATE. Le mareggiate di questo inverno hanno peggiorato ancora di più la situazione, rendendo del tutto impraticabile la zona, già distrutta dall’incuria. Eppure sono trascorsi poco più di due anni e mezzo dall’inaugurazione, in pompa magna, di una struttura capace di incantare migliaia di visitatori. Un’opera che avrebbe dovuto rappresentare una vere a propria svolta per la città trasformatasi invece in una storia triste che ha sempre segnato la zona. A marzo 2017 arrivò la mareggiata che portò alla chiusura del tratto. Poi i lavori lampo e l’inizio della maledizione. Stavolta però la furia della natura non c’entra. A mettere in ginocchio la passeggiata dei sogni è la mano dell’uomo.

I TEPPISTI. Dai raid vandalici con spranghe di ferro per scardinare le travi di legno della passerella, alle mini-pattumiere seminate ai bordi della scogliera. Qualche mese fa, poi, il punto più basso, con la passeggiata trasformata in un parcheggio abusivo a cielo aperto. Uno schiaffo ai sogni di rilancio di una città intera. Uno spreco milionario per le casse del Comune. L’opera è costata in tutto 2 milioni di euro, di cui 1,5 per la realizzazione della struttura e 500mila euro per implementare la barriera di scogli.

Sui lavori flop la commissione trasparenza del Comune - decaduta con lo scioglimento dell’amministrazione comunale - ha aperto un’inchiesta. La Giunta uscente aveva addirittura programmato alcuni interventi per la sostituzione della passerella con un materiale drenante e più resistente.